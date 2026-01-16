Поставки электроэнергии из РФ в КНР могут быть возобновлены

Экспорт в Китай осуществляла «Интер РАО» за счет излишков электроэнергии на Дальнем Востоке, в основном выработки ГЭС «Русгидро». Контракт с государственной электросетевой корпорацией Китая был заключен в 2012 г. и действует до 2037 г. За весь срок планировалось поставить около 100 млрд кВт/ч, или примерно 4 млрд кВт/ч в год.