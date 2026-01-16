Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Поставки электроэнергии из РФ в КНР могут быть возобновлены

Ведомости

Поставки электроэнергии из России в Китай могут быть возобновлены, если из КНР поступит соответствующий запрос. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Приоритетом для России остается обеспечение электроэнергией динамично развивающаяся экономика Дальнего Востока, отметили в министерстве.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Китай полностью остановил закупки электроэнергии из России с 1 января 2026 г. Причиной стало повышение внутренних китайских тарифов, из-за которых импорт стал экономически невыгодным для Пекина.

Экспорт в Китай осуществляла «Интер РАО» за счет излишков электроэнергии на Дальнем Востоке, в основном выработки ГЭС «Русгидро». Контракт с государственной электросетевой корпорацией Китая был заключен в 2012 г. и действует до 2037 г. За весь срок планировалось поставить около 100 млрд кВт/ч, или примерно 4 млрд кВт/ч в год.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте