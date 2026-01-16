Поставки электроэнергии из РФ в КНР могут быть возобновлены
Поставки электроэнергии из России в Китай могут быть возобновлены, если из КНР поступит соответствующий запрос. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.
Приоритетом для России остается обеспечение электроэнергией динамично развивающаяся экономика Дальнего Востока, отметили в министерстве.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Китай полностью остановил закупки электроэнергии из России с 1 января 2026 г. Причиной стало повышение внутренних китайских тарифов, из-за которых импорт стал экономически невыгодным для Пекина.
Экспорт в Китай осуществляла «Интер РАО» за счет излишков электроэнергии на Дальнем Востоке, в основном выработки ГЭС «Русгидро». Контракт с государственной электросетевой корпорацией Китая был заключен в 2012 г. и действует до 2037 г. За весь срок планировалось поставить около 100 млрд кВт/ч, или примерно 4 млрд кВт/ч в год.