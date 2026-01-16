Газета
«Газпром»: хранилище газа в Прибалтике заполнено менее чем на 40%

Ведомости

В единственном подземном хранилище газа (ПХГ) Прибалтики запасы опустились ниже 40%. Об этом сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GME) и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.

В 2025 г. аналогичный уровень запасов фиксировался в середине марта. В компании предупредили, что недостаточный объем газа в Инчукалнском хранилище может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии. Сезон отбора 2024/2025 гг. продлился в регионе до середины апреля.

Кроме того, активно расходуется газ из ПХГ Украины. Суточные отборы в стране вышли на максимальные значения с начала этого сезона.

По данным GME, европейские страны установили рекорд суточного импорта сжиженного природного газа (СПГ) на фоне похолодания. 14 января потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза составили 486 млн куб. м. Это максимальный показатель за все время наблюдений.

В январе европейские страны активно отбирают газ из ПХГ в связи со значительным понижением температуры в регионе. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 г. В них оставалось 33,57% запасов. Сейчас подземные хранилища заполнены на 51,87% относительно 64,2% годом ранее.

