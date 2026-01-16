«Газпром»: хранилище газа в Прибалтике заполнено менее чем на 40%

В 2025 г. аналогичный уровень запасов фиксировался в середине марта. В компании предупредили, что недостаточный объем газа в Инчукалнском хранилище может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии. Сезон отбора 2024/2025 гг. продлился в регионе до середины апреля.