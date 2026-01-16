Европа установила рекорд суточного импорта СПГ на фоне похолодания

В январе европейские страны активно ведут отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) из-за значительного понижения температуры в регионе. Прошлый сезон отбора газа из европейских ПХГ завершился 28 марта 2025 г. Тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас подземные хранилища заполнены на 51,87% по сравнению с 64,2% в прошлом году.