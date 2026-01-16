Европа установила рекорд суточного импорта СПГ на фоне похолодания
Европейские страны установили рекорд суточного импорта сжиженного природного газа (СПГ) на фоне похолодания. 14 января потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза (ЕС) составили 486 млн куб. м. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
В январе европейские страны активно ведут отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) из-за значительного понижения температуры в регионе. Прошлый сезон отбора газа из европейских ПХГ завершился 28 марта 2025 г. Тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас подземные хранилища заполнены на 51,87% по сравнению с 64,2% в прошлом году.
Со старта отопительного сезона 13 октября 2025 г. страны ЕС отобрали из подземных хранилищ порядка 39 млрд куб. м газа. Нетто-отбор достиг 34 млрд куб. м. Общий объем топлива в ПХГ сейчас составляет 57,3 млрд куб. м.
14 января «Газпром» сообщил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах «стремятся к историческому минимуму». По состоянию на 12 января уровень заполненности ПХГ Европы снизился до 53%. Заполненность подземных хранилищ Нидерландов опустилась до 39,5%. Меньше газа в них было только в сезоне 2021/2022 гг.