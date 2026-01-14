«Газпром»: запасы газа в Европе приближаются к историческому минимуму

На 12 января уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы снизился до 53%. Сейчас в них находится 53,9 млрд куб. м газа, что на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на ту же дату в «самом суровом для европейских хранилищ» зимнем сезоне 2017/2018, передает компания.