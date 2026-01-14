«Газпром»: запасы газа в Европе приближаются к историческому минимуму
Запасы газа в европейских подземных хранилищах «стремятся к историческому минимуму». Об этом заявили в российском «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
На 12 января уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы снизился до 53%. Сейчас в них находится 53,9 млрд куб. м газа, что на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на ту же дату в «самом суровом для европейских хранилищ» зимнем сезоне 2017/2018, передает компания.
«Страны Европы продолжают опустошать свои хранилища. Так, 12 января заполненность ПХГ Нидерландов уже опустилась ниже 40% до 39,5%. Меньше газа в нидерландских хранилищах было только в сезоне 2021/2022», – говорится в сообщении.
8 января в «Газпроме» заявили, что Европа вновь обновляет максимумы отбора газа из подземных хранилищ на фоне холодной погоды. Утверждалось, что 5 и 6 января из европейских ПХГ были отобраны максимальные для этих дат суточные объемы газа за всю историю наблюдений.
Накануне стало известно, что «Газпром» 12 января во второй раз с начала 2026 г. обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».