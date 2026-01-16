Nike продлил действие в России ряда товарных знаков
Американский производитель обуви и одежды Nike продлил в России действие товарных знаков Nike Shox, Tn Air, AF1, Jordan и Air Max. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Действие права на знак Nike Shox должно было истечь в августе 2026 г., AF1 – в мае этого года, Jordan – в ноябре текущего года, Air Max и Tn Air – в октябре. Теперь сроки действия указанных товарных знаков продлены до 2036 г. Nike сможет продавать в России одежду, обувь, головные уборы, футболки, носки, мячи, гимнастические и спортивные товары.
В марте 2022 г. Nike сообщил, что не может гарантировать доставку заказов покупателям из России, в связи с чем покупки на официальном сайте производителя и в мобильном приложении стали недоступны. В июне того же года компания приняла решение полностью уйти из страны. Сайт Nike.com и мобильное приложение перестали работать в регионе. Официальные магазины производителя были закрыты.
После начала спецоперации и введения западных санкций многие fashion-ритейлеры объявили о приостановке работы в России. В частности, такое решение приняли H&M, Farfetch, Uniqlo, Adidas, Puma, Mango и др.