Nike продлил действие в России ряда товарных знаков

В марте 2022 г. Nike сообщил, что не может гарантировать доставку заказов покупателям из России, в связи с чем покупки на официальном сайте производителя и в мобильном приложении стали недоступны. В июне того же года компания приняла решение полностью уйти из страны. Сайт Nike.com и мобильное приложение перестали работать в регионе. Официальные магазины производителя были закрыты.