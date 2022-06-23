Nike полностью покидает российский рынок
Американский производитель обуви и одежды Nike решил полностью уйти из России, сообщает пресс-служба компании.
«Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — говорится в сообщении на сайте производителя.
«Ведомости» ранее писали, что Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ретейлера. Президент IRG Тихон Смыков в письме к сотрудником отмечал, что компания в обозримом будущем не сможет организовать поставки товаров в Россию.
В марте Nike объявил, что не может гарантировать доставку заказов покупателям из России, в связи с чем покупки на официальном сайте компании и в мобильном приложении стали временно недоступны.
После начала спецоперации России на Украине и введения западных санкций многие fashion-ритейлеры сообщили о приостановке работы в России. Такое решение приняли H&M, Farfetch, Uniqlo, Adidas, Puma, Mango и др. Также о приостановке работы в стране заявили некоторые производители товаров для дома, техники и ПО, автомобилей и т. д. Часть компаний сократила производство на своих заводах в России или инициировала их продажу российским компаниям.