Xiaomi оформила в России регистрацию товарного знака для красок и оборудования
Китайская компания Xiaomi оформила в России регистрацию товарного знака, который распространяется на 14 классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ), пишет ТАСС.
Среди товаров, в частности, значатся красящие вещества и средства от коррозии, машины, станки, двигатели, медицинское оборудование и научные приборы, музыкальные инструменты, оборудование для охраны окружающей среды и спасения. Знак распространяется и на услуги в сфере строительства, транспорта, страхования, юридических и исследовательских работ.
Заявка была подана в Роспатент в августе 2025 г., а срок действия знака истекает в августе 2035 г.
В декабре 2025 г. ТАСС сообщал, что китайская компания Xiaomi оформила в России товарные знаки для еды и полезных ископаемых – Xiaomi YU и Xiaomi.