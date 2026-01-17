Газета
Бизнес

Xiaomi оформила в России регистрацию товарного знака для красок и оборудования

Ведомости

Китайская компания Xiaomi оформила в России регистрацию товарного знака, который распространяется на 14 классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ), пишет ТАСС.

Среди товаров, в частности, значатся красящие вещества и средства от коррозии, машины, станки, двигатели, медицинское оборудование и научные приборы, музыкальные инструменты, оборудование для охраны окружающей среды и спасения. Знак распространяется и на услуги в сфере строительства, транспорта, страхования, юридических и исследовательских работ.

Заявка была подана в Роспатент в августе 2025  г., а срок действия знака истекает в августе 2035  г.

В декабре 2025 г. ТАСС сообщал, что китайская компания Xiaomi оформила в России товарные знаки для еды и полезных ископаемых – Xiaomi YU и Xiaomi.

