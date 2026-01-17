Поставки лекарств в Евросоюз за пять лет выросли до рекордного уровня

Экспорт российских фармпрепаратов в страны Европейского союза по итогам января – ноября 2025 г. достиг рекордного за последние пять лет показателя, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. Экспорт лекарств превысил 30 млн евро, что стало рекордным значением для отчетного периода с 2020 г. Отгрузки увеличились в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.