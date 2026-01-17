Поставки лекарств в Евросоюз за пять лет выросли до рекордного уровня
Экспорт российских фармпрепаратов в страны Европейского союза по итогам января – ноября 2025 г. достиг рекордного за последние пять лет показателя, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. Экспорт лекарств превысил 30 млн евро, что стало рекордным значением для отчетного периода с 2020 г. Отгрузки увеличились в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.
Основными покупателями выступили Словения и Венгрия, на которые суммарно пришлось 96% всего экспорта. Особенно значительно – в четыре раза – выросли поставки в Швецию (до 403 700 евро).
Германия и Испания, напротив, сократили закупки российских лекарственных средств в несколько раз. Германия снизила объемы импорта вдвое – до 553 900 евро, импорт в Испанию сократился почти в четыре раза, опустившись до 99 400 евро.
В сентябре 2025 г. ЕС резко нарастил закупки фармацевтической продукции у России. Общая стоимость закупок достигла 7,6 млн евро. Это максимальный показатель с декабря 2020 г.