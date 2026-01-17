На ЗАЭС сообщили о контроле над ситуацией при отключенной резервной ЛЭП

В ближайшие дни специалисты оператора электросетей приступят к ремонтным работам на линии напряжением 330 кВ. В связи с этим станция оказалась в зависимости от единственной работающей линии электропередачи напряжением 750 кВ. Группа специалистов агентства выехала из Вены для наблюдения за ремонтными работами.