На ЗАЭС сообщили о контроле над ситуацией при отключенной резервной ЛЭП
Персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) полностью контролирует ситуацию на станции и круглосуточно следит за критическими параметрами при отключенной линии «Ферросплавная-1». Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Яшина уточнила, что энергоснабжение нужд ЗАЭС обеспечивается за счет второй внешней линии 750 кВ «Днепровская». Резервные дизель-генераторы находятся в готовности на случай полной потери внешнего энергоснабжения.
3 января на Запорожской АЭС объявили об отключении линии «Ферросплавная-1». Станцию запитали от линии «Днепровская». Представители АЭС говорили, что все энергоблоки находятся в состоянии «холодный останов», а оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
16 января генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что агентство добилось введения локального режима прекращения огня на ЗАЭС для начала ремонта резервной линии электропередачи.
В ближайшие дни специалисты оператора электросетей приступят к ремонтным работам на линии напряжением 330 кВ. В связи с этим станция оказалась в зависимости от единственной работающей линии электропередачи напряжением 750 кВ. Группа специалистов агентства выехала из Вены для наблюдения за ремонтными работами.