Гросси заявил о локальном режиме прекращения огня на Запорожской АЭС

В сообщении МАГАТЭ говорится, что в ближайшие дни специалисты оператора электросетей приступят к ремонтным работам на линии напряжением 330 кВ, которая была повреждена и отключена 2 января. Отмечается, что в связи с этим АЭС оказалась в зависимости от единственной работающей линии электропередачи напряжением 750 кВ.