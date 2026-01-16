Гросси заявил о локальном режиме прекращения огня на Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) добилось введения локального режима прекращения огня на Запорожской АЭС, чтобы начать ремонт резервной линии электропередачи. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
В сообщении МАГАТЭ говорится, что в ближайшие дни специалисты оператора электросетей приступят к ремонтным работам на линии напряжением 330 кВ, которая была повреждена и отключена 2 января. Отмечается, что в связи с этим АЭС оказалась в зависимости от единственной работающей линии электропередачи напряжением 750 кВ.
Группа специалистов МАГАТЭ выехала из Вены, чтобы наблюдать за ремонтными работами.
«МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС и предотвратить ядерную аварию во время конфликта. Это временное прекращение огня, четвертое по счету, о котором мы договорились, демонстрирует, какую важную роль мы продолжаем играть», — отметил Гросси.
9 января МАГАТЭ сообщало, что агентство инициировало консультации с Россией и Украиной о возможности временного прекращения огня в районе Запорожской АЭС. Речь идет о создании условий для ремонта поврежденной линии электропередачи, обеспечивающей питание станции.
На Запорожской АЭС 3 января сообщали об отключении линии «Ферросплавная-1». Станцию запитали от линии 750 кВ «Днепровская». Представители АЭС уточняли, что все энергоблоки находятся в состоянии «холодный останов», а оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.