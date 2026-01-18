«Сапсаны» могут начать курсировать по маршруту Москва – Казань после запуска ВСМ

В 2025 г. в России началась реализация нацпроекта «Эффективная транспортная система», цель которого – сформировать транспортную систему за счет развития магистральной инфраструктуры единой опорной транспортной сети. Иными словами, нацпроект призван объединить в сеть все виды транспорта, чтобы можно было быстрее перевозить грузы по стране и комфортнее путешествовать на более дальние расстояния.