«Сапсаны» могут начать курсировать по маршруту Москва – Казань после запуска ВСМ
Высокоскоростной «Сапсан» могут запустить из Москвы в Казань. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Он отметил, что в 2028 г. будет введена в эксплуатацию первая линия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). После этого организация движения дневных поездов «Сапсан» и «Аврора» между Москвой и Санкт-Петербургом изменится.
По словам Никитина, поезда «Аврора» и «Сапсан» распределят на другие направления, возможно, до Казани. Будут рассмотрены и другие направления.
В 2025 г. в России началась реализация нацпроекта «Эффективная транспортная система», цель которого – сформировать транспортную систему за счет развития магистральной инфраструктуры единой опорной транспортной сети. Иными словами, нацпроект призван объединить в сеть все виды транспорта, чтобы можно было быстрее перевозить грузы по стране и комфортнее путешествовать на более дальние расстояния.