Самолеты Ил-114-300 и «Суперджет» покажут на авиавыставке в Индии

В начале декабря 2025 г. первый вице-премьер России Денис Мантуров отмечал, что совместный выпуск гражданских самолетов может стать новым направлением отношений России и Индии. Он говорил, что Москва готова не только работать с Нью-Дели в части поставок современной авиатехники, но и содействовать развитию собственной авиационной индустрии Индии.