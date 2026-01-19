Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Самолеты Ил-114-300 и «Суперджет» покажут на авиавыставке в Индии

Ведомости

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» презентует российские самолеты Ил-114-300 и «Суперджет» на выставке Wings India 2026 в индийском Хадерабаде, сообщила компания.

По данным ОАК, «Суперджет» представят с помощью статической стоянки. Он будет находиться в специальной ливрее, которая выполнена с элементами цветов национального флага Индии. Самолет оснащен российским двигателем ПД-8. На «Суперджет» по программе импортозамещения установили отечественный интерьер.

Выставка состоится с 28 по 31 января. На ней также запланированы круглые столы, в ходе которых пройдет обсуждение развития авиаотрасли Индии. Представители ОАК подчеркнули, что авиакомпании региона интересуются российскими гражданскими самолетами.

В начале декабря 2025 г. первый вице-премьер России Денис Мантуров отмечал, что совместный выпуск гражданских самолетов может стать новым направлением отношений России и Индии. Он говорил, что Москва готова не только работать с Нью-Дели в части поставок современной авиатехники, но и содействовать развитию собственной авиационной индустрии Индии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте