Самолеты Ил-114-300 и «Суперджет» покажут на авиавыставке в Индии
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» презентует российские самолеты Ил-114-300 и «Суперджет» на выставке Wings India 2026 в индийском Хадерабаде, сообщила компания.
По данным ОАК, «Суперджет» представят с помощью статической стоянки. Он будет находиться в специальной ливрее, которая выполнена с элементами цветов национального флага Индии. Самолет оснащен российским двигателем ПД-8. На «Суперджет» по программе импортозамещения установили отечественный интерьер.
Выставка состоится с 28 по 31 января. На ней также запланированы круглые столы, в ходе которых пройдет обсуждение развития авиаотрасли Индии. Представители ОАК подчеркнули, что авиакомпании региона интересуются российскими гражданскими самолетами.
В начале декабря 2025 г. первый вице-премьер России Денис Мантуров отмечал, что совместный выпуск гражданских самолетов может стать новым направлением отношений России и Индии. Он говорил, что Москва готова не только работать с Нью-Дели в части поставок современной авиатехники, но и содействовать развитию собственной авиационной индустрии Индии.