Поставки лома черных металлов упали на 33% в 2025 году
Суммарный объем поставок лома черных металлов в 2025 г. снизился до 7,45 млн т. Это на 33% меньше, чем в 2024 г., и на 48%, чем в 2023 г. Предыдущие три года показатель превышал 10 млн т ежегодно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы рейтингового агентства «Русмет».
Отгрузки лома в центральной части России упали на 43% в годовом выражении и составили 2,07 млн т. На Урале поставки сократились на 30% год к году и достигли 3,22 млн т, в Сибири и на Дальнем Востоке – на 28% до 905 000 т, на юге – на 23% до 1,24 млн т. Темпы снижения отгрузок ускорились во всех регионах, кроме юга, где в 2024 г. поставки снизились на 36%. По данным «Русмета», в Сибири и на Дальнем Востоке снижение отгрузок лома фиксируется три года подряд.
Лом в основном используется для производства стали в электродуговых печах, на которую приходится около трети выплавки стали в РФ. Поставки сырья снижаются на фоне падения внутреннего спроса на металл и выпуска стали. По предварительной информации «Чермета», за прошлый год в России выпустили 67,4 млн т стали. Это на 4,6% меньше, чем в 2024 г. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев говорил, что восстановление инвестиционной активности в стране и рост потребления металлопродукции возможны при снижении ключевой ставки до 12%, что вряд ли произойдет в этом году.
В «Русмете» заявили, что среди основных металлургических заводов Урала и центральной части РФ в 2025 г. уменьшили закупки ММК (на 42% год к году, или 542 000 т), «ОМК-Сталь» (на 81%, или 111 000 т), «Северсталь» (на 60%, или 123 000 т) и Надеждинский МЗ (на 59%, или 87 000 т). Нарастил потребление в регионе лишь «УГМК-Тюмень». На юге отгрузка упала на всех заводах, кроме «Новосталь-М», Абинского ЭМЗ и «МЗ Балаково». Сибирские и дальневосточные предприятия снизили закупки, в том числе «Евраз ЗСМК» на 57%, или 283 000 т.
Аналитики «Русмета» сообщили, что восстановления рынка лома черных металлов в 2026 г. не ожидается. На внутреннем рынке прогнозируется дальнейшее падение сбора черных металлов на 7% по сравнению с годом ранее.
30 декабря 2025 г. кабмин увеличил тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза на 2026 г. на 400 000 т до 2,2 млн т. Такой объем квоты будет действовать до 31 декабря этого года. Это позволит участникам отрасли продать на внешнем рынке дополнительное сырье, не востребованное на внутреннем рынке. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за 1 т, выше этого – 5%, но не менее 290 евро за 1 т.