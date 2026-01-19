Поставки лома черных металлов упали на 33% в 2025 году

Отгрузки лома в центральной части России упали на 43% в годовом выражении и составили 2,07 млн т. На Урале поставки сократились на 30% год к году и достигли 3,22 млн т, в Сибири и на Дальнем Востоке – на 28% до 905 000 т, на юге – на 23% до 1,24 млн т. Темпы снижения отгрузок ускорились во всех регионах, кроме юга, где в 2024 г. поставки снизились на 36%. По данным «Русмета», в Сибири и на Дальнем Востоке снижение отгрузок лома фиксируется три года подряд.