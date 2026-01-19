Число поездок пользователей Whoosh сократилось на 7% в 2025 году

На конец 2025 г. Whoosh был представлен в 77 локациях против 61 локации в 2024 г. Снижение показателя по сравнению с III кварталом (81 локация к 30 сентября 2025 г.) носило целенаправленный характер и связано с инициативами сервиса, направленными на повышение рентабельности и эффективности использования СИМ. По оценке Whoosh, доля компании на российском рынке кикшеринга составила около 45%.