Число поездок пользователей Whoosh сократилось на 7% в 2025 году
Во втором полугодии 2025 г. операционная динамика стабилизировалась по сравнению с началом года. Темпы снижения спроса замедлились, ключевые показатели эффективности флота и частоты использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) остались на высоком уровне. Число СИМ увеличилось на 17% год к году до около 250 000 единиц. Количество зарегистрированных аккаунтов на конец года достигло 33,7 млн (+22%).
На конец 2025 г. Whoosh был представлен в 77 локациях против 61 локации в 2024 г. Снижение показателя по сравнению с III кварталом (81 локация к 30 сентября 2025 г.) носило целенаправленный характер и связано с инициативами сервиса, направленными на повышение рентабельности и эффективности использования СИМ. По оценке Whoosh, доля компании на российском рынке кикшеринга составила около 45%.
В Латинской Америке география присутствия сервиса за год выросла до 11 локаций относительно шести годом ранее. Количество СИМ выросло на 37% до 14 300 штук, число поездок увеличилось вдвое до 11,7 млн, зарегистрированных аккаунтов – на 89% до 4 млн. Количество поездок на активного пользователя возросло на 22% до 7,7 единиц. По данным Whoosh, рынок страны заполнен менее, чем на 10%.
В 2026 г. сервис запланировал выход в новые страны Латинской Америки и расширение числа локаций в странах, в которых уже предоставляет услуги. Whoosh также намерен сфокусироваться на дальнейшем повышении эффективности своего бизнеса. До конца I квартала компания представит концепцию повышения эффективности.
Whoosh был основан в 2018 г. и работает в России, Бразилии, Чили, Белоруссии и Казахстане. 9 декабря 2025 г. сервис вышел на рынок Колумбии. Представитель компании рассказал «Ведомостям» об открытии офиса в Медельине и запуске первой партии самокатов.