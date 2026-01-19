FT: крупнейшие производители алкоголя снизят цены из-за падения спроса

Что касается России, то по данным агентства Infoline, с которыми ознакомились «Ведомости», розничные продажи алкоголя в России в 2025–2029 гг. будут расти в среднем на 10,8% в год и через пять лет достигнут 4,9 трлн руб. Одним из факторов роста розничных продаж алкоголя в деньгах в Infoline называют рост доли премиум-сегмента.