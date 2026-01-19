FT: крупнейшие производители алкоголя снизят цены из-за падения спроса
Крупнейшие алкогольные компании столкнулись с самым высоким уровнем инвентаризации за 10 лет, пишет газета Financial Times. Запасы спиртных напитков с выдержкой оцениваются в $22 млрд.
Так, запасы французского производителя коньяка Remy в 1,8 млрд евро почти вдвое превышают годовой доход и близки к полной рыночной капитализации. Генеральный директор компании Франк Марилли отметил, что цены на продукцию будут существенно снижены. Коньяк Hennessy на рынке США также потерял стоимость. Во время пандемии коронавируса цена за бутылку доходила до $45, а сейчас – до $35.
Некоторые производители вынуждены временно закрыть заводы, чтобы справиться с нагрузкой. Японская Suntory закрыла свой основной винокуренный завод по производству бурбона Jim Beam минимум на год, пишет газета. Британская Diageo приостановила производство до лета.
Спиртные напитки начали копиться после того, как компании увеличили производство из-за выросшего спроса на крепкий алкоголь во время пандемии. По словам аналитика Jefferies Эда Манди, состоятельные люди закупали его в больших количествах по более низким розничным ценам. В 2020 г. продажи алкоголя Diageo выросли на 80%.
Что касается России, то по данным агентства Infoline, с которыми ознакомились «Ведомости», розничные продажи алкоголя в России в 2025–2029 гг. будут расти в среднем на 10,8% в год и через пять лет достигнут 4,9 трлн руб. Одним из факторов роста розничных продаж алкоголя в деньгах в Infoline называют рост доли премиум-сегмента.