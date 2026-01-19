Роспатент зарегистрировал товарный знак Chanel в России
Роспатент зарегистрировал товарный знак люксового бренда Chanel для косметических средств в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу службы.
Заявку на регистрацию товарного знака Rouge Coco Chanel подала «Шанель САРЛ», которая является правообладателем товарных знаков бренда, в декабре 2024 г. из Швейцарии. Знак регистрируется по третьему классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в него входят средства парфюмерно-косметические, грим и средства для макияжа. Срок действия исключительного права истечет 12 декабря 2034 г.
Компания также подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака Chanel 15 января 2026 г. по шестому и 22-му классам МКТУ, куда входят мелкие металлические и скобяные изделия, декоративные украшения из металла, настольные статуэтки и мешочки из текстиля для хранения.
В ноябре 2025 г. Роспатент зарегистрировал еще четыре товарных знака Chanel в России. Тогда сообщалось, что с 2022 г. «Шанель САРЛ» подала в службу 36 заявок на регистрацию товарных знаков в стране.
После начала спецоперации и введения санкций против России многие иностранные компании заявили о приостановке деятельности, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории РФ. Chanel тоже объявила о временном закрытии магазинов.