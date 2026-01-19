Роспатент зарегистрировал товарный знак Chanel в России

Заявку на регистрацию товарного знака Rouge Coco Chanel подала «Шанель САРЛ», которая является правообладателем товарных знаков бренда, в декабре 2024 г. из Швейцарии. Знак регистрируется по третьему классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в него входят средства парфюмерно-косметические, грим и средства для макияжа. Срок действия исключительного права истечет 12 декабря 2034 г.