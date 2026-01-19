«Аэрофлот» выплатил сотрудникам 1 млрд рублей после вмешательства ГП

В 2025 г. группа «Аэрофлот» перевезла 55,3 млн пассажиров, что на 0,1% больше показателя 2024 г. На внутренних линиях было перевезено 42 млн пассажиров, на международных линиях перевезено 13,4 млн. Процент занятости кресел составил 90,2% (рост на 0,6 п. п.).