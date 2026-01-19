«Аэрофлот» выплатил сотрудникам 1 млрд рублей после вмешательства ГП
Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» получили выплаты в размере около 1 млрд руб. за сверхурочную работу после вмешательства Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщило надзорное ведомство.
По поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в компании «Аэрофлот – Российские авиалинии». В результате были выявлены нарушения режима труда и отдыха, а также случаи неоплаты сверхурочной работы для членов летных и кабинных экипажей.
Для защиты прав сотрудников транспортная прокуратура предприняла комплекс мер, в результате которых авиакомпания выплатила более 8000 работников свыше 964 млн руб.
Отмечается, что сейчас Московская межрегиональная транспортная прокуратура продолжает контролировать соблюдение трудовых прав в «Аэрофлоте».
В 2025 г. группа «Аэрофлот» перевезла 55,3 млн пассажиров, что на 0,1% больше показателя 2024 г. На внутренних линиях было перевезено 42 млн пассажиров, на международных линиях перевезено 13,4 млн. Процент занятости кресел составил 90,2% (рост на 0,6 п. п.).