Мировые миллиардеры увеличили свое состояние на 16% в 2025 году
Общее состояние миллиардеров мира в 2025 г. выросло на 16% и составило $18,3 трлн, достигнув исторического максимума. Это втрое быстрее, чем среднегодовые темпы за последние пять лет. Об этом сообщило объединение международных благотворительных и гуманитарных организаций Oxfam.
С 2020 г. состояние миллиардеров увеличилось на 81%. По оценкам объединения, возросло и количество миллиардеров в мире. Оно впервые превысило 3000 человек. Вероятность занять политический пост для миллиардера оказалась в 4000 раз выше, чем для обычного человека. Миллиардерам также принадлежит более половины крупнейших медиакомпаний в мире.
Совокупное состояние миллиардеров за прошлый год выросло на $2,5 трлн. Отмечается, что этой суммы было бы достаочно для искоренения экстремальной бедности 26 раз. По методологии ООН, ей является доход в размере менее $3 в день на человека по паритету покупательной способности 2021 г. Согласно данным Всемирного банка, к этой категории относится порядка 10% населения планеты.
В октябре 2025 г. руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $500 млрд. Рост его состояния был связан с решением оставить руководство ведомством по повышению эффективности правительства США (DOGE) и сосредоточиться на бизнесе.
Сейчас Маск возглавляет рейтинг миллиардеров по версии Forbes. Второе место занимает основатель корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг с состоянием $216 млрд, третье – основатель Amazon Джефф Безос – $215 млрд.