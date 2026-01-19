Мировые миллиардеры увеличили свое состояние на 16% в 2025 году

Совокупное состояние миллиардеров за прошлый год выросло на $2,5 трлн. Отмечается, что этой суммы было бы достаочно для искоренения экстремальной бедности 26 раз. По методологии ООН, ей является доход в размере менее $3 в день на человека по паритету покупательной способности 2021 г. Согласно данным Всемирного банка, к этой категории относится порядка 10% населения планеты.