«Аэрофлот» перевез на рейсах более 167 000 животных в 2025 году

14 января 2026 г. представительство «Аэрофлота» сообщило, что в 2025 г. группа перевезла 55,3 млн пассажиров. Это на 0,1% больше показателя 2024 г. На внутренних линиях было перевезено 42 млн человек, на международных линиях – 13,4 млн. Сама авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 29,5 млн пассажиров за прошлый год и 2,1 млн в декабре.