«Аэрофлот» перевез на рейсах более 167 000 животных в 2025 году
На рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» по итогам 2025 г. было перевезено 167 609 животных. Пик перевозок пришелся на август (более 20 600 питомцев).
В частности, более 127 000 животных перевозили в салоне самолета, включая 4400 в рамках услуги перевозки на соседнем кресле. Еще свыше 40 000 питомцев путешествовали в багажных отсеках. Среди экзотических видов животных, которых авиакомпании перевезли в багажных отсеках, амурские тигры, бурый медведь, полярный волк, кустарниковая собака, эму, сокол-балобан, павлины, пингвины, норки, скаты, акулы, фламинго, приматы тамарин и галаго.
26 сентября 2025 г. «Аэрофлот» открыл в московском аэропорту «Шереметьево» отдельную стойку регистрации для пассажиров с животными. По данным авиакомпании, в декабре через нее было оформлено более 2600 питомцев. В перспективе перевозчик планирует открыть в «Шереметьево» дополнительную стойку для пассажиров международных рейсов.
14 января 2026 г. представительство «Аэрофлота» сообщило, что в 2025 г. группа перевезла 55,3 млн пассажиров. Это на 0,1% больше показателя 2024 г. На внутренних линиях было перевезено 42 млн человек, на международных линиях – 13,4 млн. Сама авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 29,5 млн пассажиров за прошлый год и 2,1 млн в декабре.