Оборот маркетплейса «М.Видео» в 2025 году достиг 14,1 млрд рублей
Оборот маркетплейса «М.Видео» в декабре 2025 г. увеличился на 83% относительно такого же периода предыдущего года и достиг 2,9 млрд руб. По итогам всего прошлого года оборот площадки составил 14,1 млрд руб.
В компании уточнили, что значительный рост в динамику обеспечили предновогодний спрос, расширение ассортимента и высокий интерес покупателей к электронике, технике для дома и категориям активного образа жизни. Финал года стал одним из самых сильных периодов. В декабре маркетплейс показал рост спроса в ключевых товарных категориях.
В IV квартале оборот площадки составил 6,6 млрд руб. Это более чем вдвое превышает результат III квартала прошлого года.
Руководитель «М.Видео» Владислав Бакальчук перечислил среди самых быстрорастущих категорий за год портативную акустику, стиральные машины и холодильники. Значительную положительную динамику также показали музыкальное оборудование и инструменты, товары для автомобилей и плиты.
Группа «М.Видео – Эльдорадо» начала продажи техники по модели маркетплейса в июле 2020 г. До этого ритейлер реализовывал продукцию через собственные одноименные офлайн- и онлайн-магазины и на маркетплейсе Goods.ru.