Оборот маркетплейса «М.Видео» в 2025 году достиг 14,1 млрд рублей

В компании уточнили, что значительный рост в динамику обеспечили предновогодний спрос, расширение ассортимента и высокий интерес покупателей к электронике, технике для дома и категориям активного образа жизни. Финал года стал одним из самых сильных периодов. В декабре маркетплейс показал рост спроса в ключевых товарных категориях.