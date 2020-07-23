«М.Видео ‒ Эльдорадо» запускает маркетплейс

«М.Видео ‒ Эльдорадо» запускает маркетплейсТаким образом ритейлер хочет расширить ассортимент товаров
Входящая в «Сафмар» Михаила Гуцериева группа «М.Видео – Эльдорадо» начала продажи техники по модели маркетплейса, это позволит ей расширить ассортимент товаров. Об этом сообщил президент «М.Видео ‒ Эльдорадо» Александр Тынкован. До этого ритейлер продавал продукцию через собственные одноименные офлайн- и онлайн-магазины, а также на принадлежащем группе маркетплейсе Goods.ru. С апреля компания также продает технику на Ozon.
Маркетплейс запущен на двух существующих платформах – «М.Видео» и «Эльдорадо», уточняет Тынкован. Ключевой пул товаров (бытовая техника и электроника), по его словам, будет сохранен, но его существенно расширят новыми смежными категориями: электроинструментами, товарами для ухода за детьми, электронными игрушками, спортивными тренажерами.
К платформам «М.Видео ‒ Эльдорадо» смогут подключаться партнеры-ритейлеры и производители техники, также будет использоваться часть ассортимента платформы Goods.ru. Группа ожидает, что общий ассортимент товаров вырастет в течении нескольких месяцев с текущих 30 000 до 90 000 единиц. В среднесрочной перспективе реализация партнерских товаров может составить порядка 10% оборота группы. Товары, реализуемые через маркетплейс «М.Видео» и «Эльдорадо», отметят плашкой «товар партнера», они не будут участвовать в промоакциях. Работать с партнерами ритейлер будет по договору комиссии, но ее размеры он не раскрывает. Первыми партнерами нового маркетплейса, как утверждает представитель группы, стала торговая сеть инструментов «220 вольт», интернет-магазин бытовой техники «Холодильник.ru», производители бытовой техники Bosch, Whirlpool, Smag и проч.
Группа «М.Видео – Эльдорадо» – крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России. Продажи за первые шесть месяцев 2020 г. выросли на 7,6% до 208,4 млрд руб. с учетом НДС год к году. Онлайн-продажи за этот период выросли на 97,5% до 116,8 млрд, достигнув 56,1% в выручке группы.
Несмотря на наличие в составе группы Goods, для «М.Видео ‒ Эльдорадо» запуск маркетплейса целесообразен для развития онлайн-продаж и сокращения расходов на продвижение и логистику, рассуждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он считает, что самостоятельный выход в новые категории для ритейлера был бы экономически нецелесообразным и неэффективным, тогда как модель маркетплейса, при которой поставщики обеспечивают качественную логистику с возможностью одновременной доставки собственного ассортимента, позволит увеличить продажи и средний чек заказа.
«М.Видео» долго было противником работы на маркетплейсах. В 2014 г. Тынкован заявлял, что в подавляющем большинстве случаев на торговых онлайн-площадках представлены товары «серые», контрафактные. В 2015 г. представитель ритейлера говорил, что «модель маркетплейса размывает изначальный бренд компании и не дает сфокусироваться на одной экспертизе, особенно если до этого компания развивалась как монобренд» (цитата по roem.ru). Но в 2016 г. группа анонсировала свой проект в этой сфере, Goods.ru.