Маркетплейс владельцев «М.видео» и «Эльдорадо» стал агрегатором аптек

Goods.ru продает как продовольственные, так и непродовольственные товары – книги, бытовую технику и электронику, товары для спорта и др. Лекарств в его ассортименте не было. Контрольный пакет goods.ru, по данным ЕГРЮЛа, принадлежит входящей в «Сафмар» Михаила Гуцериева группе компаний «М.видео-Эльдорадо». Еще 20% – у основателя «М.видео» Александра Тынкована.