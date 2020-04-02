«Сбермаркет» может начать доставлять лекарства

2 апреля «Сбермаркет» разослал своим клиентам опрос. Сервис попросил помочь ему «принять решение о необходимости введения доставки лекарственных препаратов на дом». Пользователям было предложено ответить на несколько вопросов: стали бы они заказывать лекарства через «Сбермаркет», каким образом они хотели бы получать заказ – вместе с продуктами или отдельно и сколько они обычно тратят на лекарства.