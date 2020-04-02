«Сбермаркет» может начать доставлять лекарства
Сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет» (входит в совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group) изучает возможность доставки лекарств на дом.
2 апреля «Сбермаркет» разослал своим клиентам опрос. Сервис попросил помочь ему «принять решение о необходимости введения доставки лекарственных препаратов на дом». Пользователям было предложено ответить на несколько вопросов: стали бы они заказывать лекарства через «Сбермаркет», каким образом они хотели бы получать заказ – вместе с продуктами или отдельно и сколько они обычно тратят на лекарства.
«Пока никаких решений по этому вопросу не принято», – говорит представитель сервиса. Он уверяет, что компания регулярно опрашивает своих клиентов по разным темам, чтобы сделать сервис лучше
1 апреля Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий онлайн-продажу нерецептурных лекарств. В случае чрезвычайной ситуации или эпидемии также разрешается торговля рецептурными препаратами, кроме наркотических, психотропных и сильнодействующих. Закон еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. А затем власти должны определить механизмы доставки препаратов из онлайн-аптек и магазинов.
Ранее о намерении торговать лекарствами заявил крупный интернет-магазин Ozon. По словам его представителя, у компании есть аптечные лицензии, открыто несколько аптечных пунктов, в которые можно заказать некоторые нерецептурные лекарства. При заказе лекарств в приложении и на сайте Ozon, доставить товар предлагается только курьером.