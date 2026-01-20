На Чернобыльской АЭС произошло полное отключение внешнего электроснабжения
Полное отключение внешнего электроснабжения зафиксировано на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова передает ведомство в соцсети Х.
По его словам, несколько украинских электроподстанций, критически важных для ядерной безопасности, пострадали в результате боевых действий. Это привело к потере внешнего электропитания на ЧАЭС, а также к повреждению линий электропередачи, ведущих к другим атомным станциям.
Гросси добавил, что МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить их влияние на ядерную безопасность.
6 декабря 2025 г. МАГАТЭ сообщало, что на Чернобыльской АЭС новый безопасный конфайнмент (саркофаг) утратил основные функции безопасности после удара БПЛА в феврале.