МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасностиЕго конструкция была нарушена после удара дрона в феврале
На Чернобыльской АЭС новый безопасный конфайнмент (саркофаг) утратил основные функции безопасности после удара БПЛА в феврале. К такому выводу пришли эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе комплексной оценки его безопасности, проведенной на прошлой неделе, сообщили в организации.
«Это событие также привело к сильному пожару внешней обшивки массивной стальной конструкции, построенной для предотвращения радиоактивных выбросов из реактора, разрушенного в результате аварии 1986 г.», – констатировали эксперты.
Саркофаг утратил возможность локализации, при этом специалисты не обнаружили повреждений его несущих конструкций или систем мониторинга.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что на крыше саркофага провели ремонт, но решающее значение имеет комплексная реставрация. МАГАТЭ рекомендовало провести дальнейшие восстановительные и защитные работы его конструкции. Это поможет избежать дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности.
14 февраля беспилотник ударил по зданию, содержащему остатки разрушенного в результате аварии на Чернобыльской АЭС реактора. Дрон пробил дыру в крыше саркофага диаметром около 6 м. Кроме того, было повреждено некоторое оборудование и электрические кабели.