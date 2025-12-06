МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

14 февраля беспилотник ударил по зданию, содержащему остатки разрушенного в результате аварии на Чернобыльской АЭС реактора. Дрон пробил дыру в крыше саркофага диаметром около 6 м. Кроме того, было повреждено некоторое оборудование и электрические кабели.