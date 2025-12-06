Газета
МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

Его конструкция была нарушена после удара дрона в феврале
Ведомости

На Чернобыльской АЭС новый безопасный конфайнмент (саркофаг) утратил основные функции безопасности после удара БПЛА в феврале. К такому выводу пришли эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе комплексной оценки его безопасности, проведенной на прошлой неделе, сообщили в организации. 

«Это событие также привело к сильному пожару внешней обшивки массивной стальной конструкции, построенной для предотвращения радиоактивных выбросов из реактора, разрушенного в результате аварии 1986 г.», – констатировали эксперты.

Саркофаг утратил возможность локализации, при этом специалисты не обнаружили повреждений его несущих конструкций или систем мониторинга. 

Гросси: слова Трампа о ядерных испытаниях являются ответом другим лидерам

Политика / Международные новости

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что на крыше саркофага провели ремонт, но решающее значение имеет комплексная реставрация. МАГАТЭ рекомендовало провести дальнейшие восстановительные и защитные работы его конструкции. Это поможет избежать дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности. 

14 февраля беспилотник ударил по зданию, содержащему остатки разрушенного в результате аварии на Чернобыльской АЭС реактора. Дрон пробил дыру в крыше саркофага диаметром около 6 м. Кроме того, было повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. 

