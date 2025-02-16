МАГАТЭ сообщило о тлеющих после удара дрона по Чернобыльской АЭС пожарах

Базирующаяся на месте группа МАГАТЭ провела на месте взрыва обширный обход, чтобы оценить ущерб НБК. Дрон пробил дыру в «крыше большого арочного сооружения, построенного для предотвращения любого выброса радиоактивности из поврежденного реактора и защиты его от внешних опасностей». Специалисты агентства уточнили, что после удара дрона внешняя и внутренняя облицовка арки НБК были пробита, в результате чего образовалась дыра диаметром около шести метров. Кроме того, было повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Группе также показали часть обломков беспилотника, украинские специалисты увезли его для дальнейшего анализа.