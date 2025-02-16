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МАГАТЭ сообщило о тлеющих после удара дрона по Чернобыльской АЭС пожарах

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После удара дрона по объекту Чернобыльской АЭС пожарные все еще тушат небольшие возгорания, группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 15 февраля провела обход, что оценить ущерб Новому безопасному конфайнменту (НБК), где дрон пробил дыру в крыше, говорится в заявлении главы агентства Рафаэля Гросси.

Утром 14 февраля беспилотник ударил по зданию, содержащему остатки разрушенного в результате аварии на Чернобыльской АЭС реактора, напомнили в МАГАТЭ. Там не уточнили, кто совершил атаку.

Базирующаяся на месте группа МАГАТЭ провела на месте взрыва обширный обход, чтобы оценить ущерб НБК. Дрон пробил дыру в «крыше большого арочного сооружения, построенного для предотвращения любого выброса радиоактивности из поврежденного реактора и защиты его от внешних опасностей». Специалисты агентства уточнили, что после удара дрона внешняя и внутренняя облицовка арки НБК были пробита, в результате чего образовалась дыра диаметром около шести метров. Кроме того, было повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Группе также показали часть обломков беспилотника, украинские специалисты увезли его для дальнейшего анализа.

«Продолжающиеся усилия по тушению и предотвращению распространения оставшихся пожаров, очевидно вызванных горючим материалом в кровельной обшивке, задержали начало работ по восстановлению повреждений НБК, которые были завершены в 2019 г. поверх саркофага, возведенного сразу после аварии почти четыре десятилетия назад», – сообщил Гросси.

Уровень радиации на объекте после происшествия не изменился, но удар по защитной конструкции на ядерном объекте стал «очень серьезным инцидентом», подчеркнул глава МАГАТЭ.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в саркофаг, сооруженный над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, попал якобы российский дрон. В Кремле затем опровергли данные Киева, заявив, что «российские военные так не делают» и что, вероятно, идет речь об очередной провокации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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