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Захарова назвала провокацией сообщения об ударе по Чернобыльской АЭС

Ведомости

Москва считает обвинения в адрес России в якобы ударе по Чернобыльской АЭС спланированной Киевом провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Даже сомнений нет в том, что с пустыми руками Зеленский на Мюнхенскую конференцию не приехал бы. В прошлом году перед Мюнхенской конференцией была провокация в виде удара по детской больнице в Киеве», – сказала она.

Захарова добавила, что «именно эту провокацию он, так сказать, привез в качестве запевальной истории для своего очередного клянченья помощи и денег».

Утром 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы российский дрон попал в саркофаг, сооруженный над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, сообщил, что российские войска не наносят удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины и утверждения об обратном являются провокацией.

С февраля 2022 г. ударам подвергается территория возле Запорожской АЭС, перешедшая под контроль России в самом начале спецоперации. Российская и украинская стороны обвиняют друг друга в провокациях.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил 7 февраля, что агентство не может утверждать, какой из сторон принадлежат обломки ракет и беспилотников, обнаруженных возле ЗАЭС, но МАГАТЭ поднимает этот вопрос «на самом высшем уровне».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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