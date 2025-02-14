Захарова назвала провокацией сообщения об ударе по Чернобыльской АЭС
Москва считает обвинения в адрес России в якобы ударе по Чернобыльской АЭС спланированной Киевом провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Даже сомнений нет в том, что с пустыми руками Зеленский на Мюнхенскую конференцию не приехал бы. В прошлом году перед Мюнхенской конференцией была провокация в виде удара по детской больнице в Киеве», – сказала она.
Захарова добавила, что «именно эту провокацию он, так сказать, привез в качестве запевальной истории для своего очередного клянченья помощи и денег».
Утром 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы российский дрон попал в саркофаг, сооруженный над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, сообщил, что российские войска не наносят удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины и утверждения об обратном являются провокацией.
С февраля 2022 г. ударам подвергается территория возле Запорожской АЭС, перешедшая под контроль России в самом начале спецоперации. Российская и украинская стороны обвиняют друг друга в провокациях.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил 7 февраля, что агентство не может утверждать, какой из сторон принадлежат обломки ракет и беспилотников, обнаруженных возле ЗАЭС, но МАГАТЭ поднимает этот вопрос «на самом высшем уровне».