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Песков: Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины

Ведомости

Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины, подобный утверждения являются провокацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, они не соответствуют действительности», – сказал Песков.

Песков заявил, что речь может идти об «очередной провокации, подтасовке». По его словам, это «именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим».

Утром 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы российский дрон попал в саркофаг, сооруженный над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

7 февраля гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев после переговоров с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что риски ядерной безопасности повышаются, это требует соответствующей реакции МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ тогда заявил, что агентство пока не может утверждать, какой из сторон принадлежат обломки ракет и беспилотников, обнаруженных возле ЗАЭС, но МАГАТЭ поднимает этот вопрос «на самом высшем уровне». 13 февраля Минобороны РФ опубликовало видео, на котором, как утверждается, зафиксировано применение украинскими военными ударных беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ 12 февраля. В результате этой атаки произошел срыв плановой ротации на ЗАЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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