Песков: Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины
Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины, подобный утверждения являются провокацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, они не соответствуют действительности», – сказал Песков.
Песков заявил, что речь может идти об «очередной провокации, подтасовке». По его словам, это «именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим».
Утром 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы российский дрон попал в саркофаг, сооруженный над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
7 февраля гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев после переговоров с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что риски ядерной безопасности повышаются, это требует соответствующей реакции МАГАТЭ.
Глава МАГАТЭ тогда заявил, что агентство пока не может утверждать, какой из сторон принадлежат обломки ракет и беспилотников, обнаруженных возле ЗАЭС, но МАГАТЭ поднимает этот вопрос «на самом высшем уровне». 13 февраля Минобороны РФ опубликовало видео, на котором, как утверждается, зафиксировано применение украинскими военными ударных беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ 12 февраля. В результате этой атаки произошел срыв плановой ротации на ЗАЭС.