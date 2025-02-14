Песков: Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины

Глава МАГАТЭ тогда заявил, что агентство пока не может утверждать, какой из сторон принадлежат обломки ракет и беспилотников, обнаруженных возле ЗАЭС, но МАГАТЭ поднимает этот вопрос «на самом высшем уровне». 13 февраля Минобороны РФ опубликовало видео, на котором, как утверждается, зафиксировано применение украинскими военными ударных беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ 12 февраля. В результате этой атаки произошел срыв плановой ротации на ЗАЭС.