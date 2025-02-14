Кремль опроверг данные о якобы попадании дрона ВС РФ по Чернобыльской АЭС
Любые утверждения о нанесении российской армией ударов по объектам атомной инфраструктуры недействительны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о словах украинского лидера Владимира Зеленского о якобы попадании российского дрона в объект Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).
«Я не располагаю точной информацией. Знаю одно: не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, они не соответствуют действительности», – заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что «российские военные так не делают», и, вероятно, идет речь об очередной провокации. Он также заявил, что на Украине есть люди, которые пойдут на все для срыва переговоров.
Утром 14 февраля Зеленский заявил, что в саркофаг, сооруженный над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, якобы попал российский дрон. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что инцидент на ЧАЭС и усиление военной активности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) подчеркивают сохраняющиеся риски ядерной безопасности. Его слова были приведены в сообщении на странице МАГАТЭ в соцсети X.
В этот же день в Telegram-канале Запорожской АЭС были опубликованы сведения о том, что из-за ночного обстрела высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» выведена из строя на неопределенный срок.
Кроме того, из-за удара вооруженных сил Украины по Запорожской теплоэлектростанции (ТЭЦ) поздним вечером 13 февраля электроснабжения лишились жители Энергодара, Каменка-Днепровского и Веселовского муниципальных округов. По информации регионального министерства энергетики, без электричества остались 50 000 абонентов.