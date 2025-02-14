Песков заявил о наличии в Киеве желающих сорвать переговоры
На Украине есть люди, которые сделают все для срыва переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пескова спросили об обстрелах украинской армией Запорожской АЭС и о том, расценивает ли Кремль обвинения Киева в адрес Москвы в атаке на разрушенный энергоблок Чернобыльской АЭС как попытку сорвать начало мирного процесса.
«Наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать с переговорным процессом, – это очевидно. И очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать», – сказал пресс-секретарь российского лидера.
Утром 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в саркофаг, сооруженный над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, якобы попал российский дрон. Песков назвал такие утверждения провокацией, подчеркнув, что Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины.
В этот же день в Telegram-канале Запорожской АЭС появилась информация о том, что из-за ночного обстрела высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» выведена из строя на неопределенный срок.