Песков заявил о наличии в Киеве желающих сорвать переговоры

«Наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать с переговорным процессом, – это очевидно. И очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать», – сказал пресс-секретарь российского лидера.