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Песков заявил о наличии в Киеве желающих сорвать переговоры

Ведомости

На Украине есть люди, которые сделают все для срыва переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова спросили об обстрелах украинской армией Запорожской АЭС и о том, расценивает ли Кремль обвинения Киева в адрес Москвы в атаке на разрушенный энергоблок Чернобыльской АЭС как попытку сорвать начало мирного процесса.

«Наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать с переговорным процессом, – это очевидно. И очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Утром 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в саркофаг, сооруженный над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, якобы попал российский дрон. Песков назвал такие утверждения провокацией, подчеркнув, что Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины.

В этот же день в Telegram-канале Запорожской АЭС появилась информация о том, что из-за ночного обстрела высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» выведена из строя на неопределенный срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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