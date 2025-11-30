Гросси: слова Трампа о ядерных испытаниях являются ответом другим лидерам
Слова американского лидера Дональда Трампа о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия – это политическое заявление. С таким мнением выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью La Repubblica.
«Я рассматриваю это как политическое заявление в ответ на заявления других лидеров», – сказал он.
Гросси отметил при этом, что потребуется наблюдать за конкретными действиями, которые последуют за этими словами. Он подчеркнул важность дипломатии. Международная разрядка всегда является результатом дипломатии, и чем больше дипломатии на высоком уровне, тем меньше занимаются разработкой новых видов оружия, добавил глава МАГАТЭ.
30 октября Трамп сообщил, что дал Пентагону поручение начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить ядерные испытания. Он напомнил о действии международного моратория.
Российский лидер Владимир Путин назвал заявление Трампа о ядерных испытаниях серьезным вопросом.