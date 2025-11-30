Газета
Главная / Политика /

Гросси: слова Трампа о ядерных испытаниях являются ответом другим лидерам

Ведомости

Слова американского лидера Дональда Трампа о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия – это политическое заявление. С таким мнением выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью La Repubblica.

«Я рассматриваю это как политическое заявление в ответ на заявления других лидеров», – сказал он.

Гросси отметил при этом, что потребуется наблюдать за конкретными действиями, которые последуют за этими словами. Он подчеркнул важность дипломатии. Международная разрядка всегда является результатом дипломатии, и чем больше дипломатии на высоком уровне, тем меньше занимаются разработкой новых видов оружия, добавил глава МАГАТЭ.

Какие «ядерные испытания» США вдруг задумал провести Трамп и почему

Политика / Международные новости

30 октября Трамп сообщил, что дал Пентагону поручение начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить ядерные испытания. Он напомнил о действии международного моратория.

Российский лидер Владимир Путин назвал заявление Трампа о ядерных испытаниях серьезным вопросом.

