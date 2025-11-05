Путин назвал заявление Трампа о ядерных испытаниях серьезным вопросом
Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний является серьезным вопросом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза, передает Кремль.
30 октября Трамп сообщил, что дал Пентагону поручение начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. До этого США не проводили военные ядерные взрывы с 1992 г. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить ядерные испытания. Он напомнил о действии международного моратория.
Министр обороны Андрей Белоусов 5 ноября предложил начать подготовку к ядерным испытаниям в РФ. «США занимаются форсированной модернизацией своих стратегических наступательных вооружений», – добавил он. Министр отметил, что выход США из моратория на проведение ядерных испытаний стал бы логичным продолжением их политики по разрушению системы контроля над вооружениями. Как отметил министр обороны, ракеты Dark Eagle, которые США планируют развернуть в Европе, могут долетать до Центральной России за шесть-семь минут.