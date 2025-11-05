Белоусов предложил немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям

Белоусов предложил немедленно начать подготовку к ядерным испытаниямМинистр считает целесообразным провести их на архипелаге Новая Земля
Президент Владимир Путин провел очное совещание с членами Совбеза. В начале заседания они обсудили заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин спросил президента, каким может быть ответ России на такой шаг. Глава государства попросил рассказать об этом министра обороны Андрея Белоусова.
«США занимаются форсированной модернизацией своих стратегических наступательных вооружений», – начал министр. Он отметил, что выход США из моратория на проведение ядерных испытаний стал бы логичным продолжением их политики по разрушению системы контроля над вооружениями.
Как рассказал министр обороны, ракеты Dark Eagle, которые США планируют развернуть в Европе, могут долетать до Центральной России за шесть-семь минут. Кроме того, США в октябре провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России.
«Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно», – подчеркнул Белоусов. Министр отметил, что состояние полигона на Новой Земле позволяет в сжатые сроки провести там подобные испытания.
Путин поручил собрать дополнительную информацию относительно планов США по ядерным испытаниям. И уже после этого «внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия».
«Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от этих обязательств у нас нет», – подчеркнул президент.
30 октября Трамп сообщил, что дал Пентагону поручение начать ядерные «испытания на равной основе» с другими государствами. 5 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США не предоставили Москве разъяснений по этому поводу.
Позднее стало известно, что США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. По данным космических сил США, запуск проводился для оценки надежности и точности системы; ракета пролетела около 6700 км до полигона имени Рейгана и была без ядерной боеголовки.