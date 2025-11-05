Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль: США не дали разъяснений о возобновлении ядерных испытаний

Ведомости

Вашингтон не дал никаких разъяснений Москве по вопросу возобновления ядерных испытаний. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, у России также нет ясности в отношении того, что именно США собираются испытывать.

30 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что дал Пентагону поручение начать «испытания» ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. До этого США не проводили военные ядерные взрывы с 1992 г.

Newsweek со ссылкой на навигационные уведомления 3 ноября сообщал, что США проведут испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Подобный пуск станет первым после распоряжения Трампа о проведении испытаний ядерного оружия.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь