Кремль: США не дали разъяснений о возобновлении ядерных испытаний
Вашингтон не дал никаких разъяснений Москве по вопросу возобновления ядерных испытаний. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По его словам, у России также нет ясности в отношении того, что именно США собираются испытывать.
30 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что дал Пентагону поручение начать «испытания» ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. До этого США не проводили военные ядерные взрывы с 1992 г.
Newsweek со ссылкой на навигационные уведомления 3 ноября сообщал, что США проведут испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Подобный пуск станет первым после распоряжения Трампа о проведении испытаний ядерного оружия.