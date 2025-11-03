США проведут первый после распоряжения Трампа пуск ракеты Minuteman III

США проведут первый после распоряжения Трампа пуск ракеты Minuteman IIIИспытания не являются ответом на «внешние события», выяснил Newsweek
США проведут испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Подобный пуск станет первым после распоряжения президента США Дональда Трампа, который в конце октября поручил министерству обороны немедленно начать проведение испытаний ядерного оружия, сообщает Newsweek со ссылкой на навигационные уведомления.
Испытательный пуск должен состояться 5 или 6 ноября с космической базы Ванденберг в Калифорнии. По данным издания, ВВС США располагают 400 межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III, которые развернуты в шахтах в Колорадо, Монтане, Небраске, Северной Дакоте и Вайоминге.
По информации издания, на вооружении Minuteman III числится 800 ядерных боеголовок. Каждая ракета развернута только с одной, но технически они способны нести две или три боеголовки, говорится в материале.
Newsweek со ссылкой на отчет проекта «Ядерная информация» также пишет, что ВВС ежегодно проводят несколько летных испытаний Minuteman III, а эти испытания запланированы и не являются ответом на «какие-либо внешние события».
30 октября Трамп написал в соцсети Truth Social, что поручил Пентагону начать тестирование ядерных вооружений на равных условиях с другими странами. Позднее он уточнил журналистам, что, по его мнению, «все проводят» такие испытания, подчеркнув, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но не проводили тесты много лет.
Позднее министр энергетики США Крис Райт в эфире Fox News сообщил, что администрация Трампа планирует возобновить испытания ядерного оружия, но они не будут включать реальные ядерные взрывы.