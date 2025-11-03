Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США проведут первый после распоряжения Трампа пуск ракеты Minuteman III

Испытания не являются ответом на «внешние события», выяснил Newsweek
Ведомости

США проведут испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Подобный пуск станет первым после распоряжения президента США Дональда Трампа, который в конце октября поручил министерству обороны немедленно начать проведение испытаний ядерного оружия, сообщает Newsweek со ссылкой на навигационные уведомления.

Испытательный пуск должен состояться 5 или 6 ноября с космической базы Ванденберг в Калифорнии. По данным издания, ВВС США располагают 400 межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III, которые развернуты в шахтах в Колорадо, Монтане, Небраске, Северной Дакоте и Вайоминге. 

По информации издания, на вооружении Minuteman III числится 800 ядерных боеголовок. Каждая ракета развернута только с одной, но технически они способны нести две или три боеголовки, говорится в материале.

В США заявили о намерении провести субкритические взрывы ядерного оружия

Политика / Международные новости

Newsweek со ссылкой на отчет проекта «Ядерная информация» также пишет, что ВВС ежегодно проводят несколько летных испытаний Minuteman III, а эти испытания запланированы и не являются ответом на «какие-либо внешние события».

30 октября Трамп написал в соцсети Truth Social, что поручил Пентагону начать тестирование ядерных вооружений на равных условиях с другими странами. Позднее он уточнил журналистам, что, по его мнению, «все проводят» такие испытания, подчеркнув, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но не проводили тесты много лет.

Позднее министр энергетики США Крис Райт в эфире Fox News сообщил, что администрация Трампа планирует возобновить испытания ядерного оружия, но они не будут включать реальные ядерные взрывы. 

Читайте также:Какие «ядерные испытания» США вдруг задумал провести Трамп и почему
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь