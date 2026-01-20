Мишустин: компании РФ сократят зависимость от портов недружественных стран

По словам премьер-министра, с января 2025 г. кабмин работает над национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Мишустин добавил, что эти меры предполагают встраивание поставок из России в глобальные транспортные коридоры в Африку и Латинскую Америку. Он также отметил, что благодаря этим действиям в течение января – октября 2025 г. Россия добилась увеличения несырьевого неэнергетического экспорта почти на 10%.