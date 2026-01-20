Газета
Главная / Бизнес /

Мишустин: компании РФ сократят зависимость от портов недружественных стран

Ведомости

Российские компании уменьшат степень зависимости от недружественных портов в международной торговле. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на стратсессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

«Идет строительство логистических центров, портовой инфраструктуры, а также промышленных площадок. В перспективе компании смогут <...> снизить зависимость от тех перевалочных пунктов, которые подконтрольны недружественным государствам, и, соответственно, сократить риски и расходы бизнеса», – сказал он.

По словам премьер-министра, с января 2025 г. кабмин работает над национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Мишустин добавил, что эти меры предполагают встраивание поставок из России в глобальные транспортные коридоры в Африку и Латинскую Америку. Он также отметил, что благодаря этим действиям в течение января – октября 2025 г. Россия добилась увеличения несырьевого неэнергетического экспорта почти на 10%.

12 января руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что 40% компаний сократили экспорт и остановили многие экспортные программы из-за курса рубля. Он отметил, что укрепление валюты беспокоит бизнеса, а также выступил за использование рыночных инструментов, чтобы снизить волатильность и повысить предсказуемость для экспортеров.

