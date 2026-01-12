Шохин: 40% компаний свернули экспорт из-за невыгодного курса рубля

«Ведомости» на основе данных Банка России подсчитали, что в среднем за 2025 г. значение курса доллара составило 83,3 руб./$. Курс доллара снизился с начала года на 23,5% – до 78,23 руб./$ на 12 января 2026 г. На 10 января 2025 г. он составлял 102,3 руб./$. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», в 2026 г. рубль ослабнет примерно на 6%, а среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$.