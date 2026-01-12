Шохин: 40% компаний свернули экспорт из-за невыгодного курса рубля
По опросам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 40% компаний сократили экспорт и остановили многие экспортные программы из-за курса рубля. Об этом заявил глава союза Александр Шохин по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Шохин обратил внимание, что укрепление рубля вызывает беспокойство бизнеса. Он выступил за использование рыночных инструментов валютного регулирования, чтобы снизить волатильность и повысить предсказуемость для экспортеров.
«Ведомости» на основе данных Банка России подсчитали, что в среднем за 2025 г. значение курса доллара составило 83,3 руб./$. Курс доллара снизился с начала года на 23,5% – до 78,23 руб./$ на 12 января 2026 г. На 10 января 2025 г. он составлял 102,3 руб./$. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», в 2026 г. рубль ослабнет примерно на 6%, а среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$.
23 декабря 2025 г. глава РСПП выразил мнение, что к концу 2026 г. крупный бизнес хотел бы видеть ключевую ставку Центробанка на уровне 2%, инфляцию в диапазоне 4-5% и курс доллара – 90-95 руб. Он отметил важность предсказуемости национальной валюты для бизнеса.
Шохин пояснил, что этот фактор значителен для многих экспортеров. Им приходится сокращать производственные программы и переходить на четырехдневную рабочую неделю. По крупным предприятиям, в основном, это экспортеры, которые сталкиваются с резким снижением экспортных рынков и необходимостью дополнительных расходов по их завоеванию.