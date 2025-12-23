Шохин рассказал об оптимальном курсе рубля и ставке для крупного бизнеса
К концу 2026 г. крупный бизнес хотел бы видеть ключевую ставку Банка России на уровне 2%, инфляцию в диапазоне 4-5%, курс доллара – 90-95 руб. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его словам, мало кто знает, как воплотить мечты в жизнь. Шохин уточнил, что бизнесу была бы комфортна однозначная ключевая ставка Центробанка ниже 10%. Кроме того, для бизнеса очень важна предсказуемость национальной валюты.
«В начале этого года многие ориентировались на курс чуть ли не на 100 руб. за доллар, то сейчас хорошо, если он будет больше 80. Потому что иногда он укрепляется чуть ли не до 75», – подчеркнул глава РСПП.
Он пояснил, что этот фактор существенен для многих экспортеров. Им приходится сокращать производственные программы, переходить на четырехдневную рабочую неделю и др. По крупным предприятиям, в основном, это экспортеры, которые сталкиваются с резким сокращением экспортных рынков и необходимостью дополнительных расходов по их завоеванию.
Совет директоров Банка России на заключительном заседании этого года 19 декабря снизил ключевую ставку пятый раз подряд. Снижение было осторожным – на 50 базисных пунктов (б. п.) – до 16% годовых.
С учетом заметно притормозившей в конце года инфляции решение могло бы быть более радикальным – текущий разрыв между ставкой 16% и инфляцией 6% избыточен, прокомментировал Шохин через пресс-службу. Он указал, что при этом важно, что тенденция продолжилась и уже в пятый раз подряд ставка снижена. По мнению президента «Опоры России» Александра Калинина, шага в 0,5 п. п. недостаточно для оживления экономики и инвестиционной активности.