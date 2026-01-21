Объем поставок обогащенного урана в КНР достиг рекордной отметки в 2025 году

В 2025 г. объем поставок обогащенного урана из России в Китай увеличился на 40% и достиг рекордной отметки. Стоимость поставок составила $1,19 млрд, что является максимальным показателем за всю историю торговых отношений между двумя странами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.