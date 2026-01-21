Объем поставок обогащенного урана в КНР достиг рекордной отметки в 2025 году
В 2025 г. объем поставок обогащенного урана из России в Китай увеличился на 40% и достиг рекордной отметки. Стоимость поставок составила $1,19 млрд, что является максимальным показателем за всю историю торговых отношений между двумя странами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.
Россия по-прежнему остается главным поставщиком обогащенного урана для Китая, обеспечивая почти 95% всех закупок, отмечает агентство. Кроме того, за прошлый год КНР приобретала уран у Казахстана на сумму $67,3 млн, а также в незначительных объемах у Великобритании, Франции и США.
Кроме обогащенного урана, Китай импортировал у России актиний-225 на сумму $3,2 млн и радий-223 на $267 400. Были также закуплены радиоактивный кобальт для медицинских исследований ($2,5 млн), природный уран ($115 000) и другие радиоактивные материалы.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в октябре говорил, что Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика уранового топлива в США. Он сослался на отчет правления энергетической информации (EIA) минэнерго США, согласно которому Россия по итогам 2024 г. обеспечила около 20% иностранного обогащенного урана (SWU) для американских АЭС.