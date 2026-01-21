Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Объем поставок обогащенного урана в КНР достиг рекордной отметки в 2025 году

Ведомости

В 2025 г. объем поставок обогащенного урана из России в Китай увеличился на 40% и достиг рекордной отметки. Стоимость поставок составила $1,19 млрд, что является максимальным показателем за всю историю торговых отношений между двумя странами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

Россия по-прежнему остается главным поставщиком обогащенного урана для Китая, обеспечивая почти 95% всех закупок, отмечает агентство. Кроме того, за прошлый год  КНР приобретала уран у Казахстана на сумму $67,3 млн, а также в незначительных объемах у Великобритании, Франции и США.

Кроме обогащенного урана, Китай импортировал у России актиний-225 на сумму $3,2 млн и радий-223 на $267 400. Были также закуплены радиоактивный кобальт для медицинских исследований ($2,5 млн), природный уран ($115 000) и другие радиоактивные материалы.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в октябре говорил, что Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика уранового топлива в США. Он сослался на отчет правления энергетической информации (EIA) минэнерго США, согласно которому Россия по итогам 2024 г. обеспечила около 20% иностранного обогащенного урана (SWU) для американских АЭС.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её