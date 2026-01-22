ФАС проверит цены на рынке серной кислоты

ФАС направила запросы представителям нефтяной и металлургической отрасли, а также производителям минеральных удобрений. Компании должны предоставить ведомству информацию об объемах производства и реализации продукции, данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах, а также системе сбыта за 2024-2025 гг.