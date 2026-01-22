Газета
Главная / Бизнес /

ФАС проверит цены на рынке серной кислоты

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит анализ рынка серной кислоты, сообщили в Telegram-канале ведомства.

ФАС направила запросы представителям нефтяной и металлургической отрасли, а также производителям минеральных удобрений. Компании должны предоставить ведомству информацию об объемах производства и реализации продукции, данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах, а также системе сбыта за 2024-2025 гг.

Если по результатам анализа ФАС выявит основания, то примет меры антимонопольного реагирования.

16 января антимонопольная служба выявила сговор среди компаний, которые участвовали в торгах на поставку медицинских изделий. Контракты коснулись расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов на сумму более 4,6 млрд руб.

