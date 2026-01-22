Новак: добыча нефти в 2025 году составила 512 млн тонн
Объем добычи нефти в 2025 г. составил 512 млн т, что на 0,77% меньше показателя годом ранее, когда было добыто 516 млн т, включая конденсат. Российская нефтяная отрасль обеспечивает около 10% мировой добычи. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».
Он подчеркнул, что в 2025 г. более 90% всех поставок нефти были направлены в дружественные страны. Из них около 80% экспортировалось в Азию.
В том же материале Новак рассказал, что спрос на газ в мире в 2025 г. вырос примерно на 1% и составил 4,3 трлн куб. м. Основной рост, по его словам, обеспечили Европа и Северная Америка, где неблагоприятные погодные условия повысили потребление в электроэнергетике и ЖКХ. Также наблюдается рост спроса на Ближнем Востоке и в Африке.
Как писали «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина РФ, в 2025 г. общий объем нефтегазовых доходов (НГД) снизился почти на 24% год к году и составил 8,48 трлн руб. (11,131 трлн руб. за 2024 г.). Это оказалось на 177 млрд руб. меньше, чем запланировано сентябрьскими поправками к бюджету на 2025 г. (ожидалось 8,654 трлн руб.). Дополнительные НГД за прошлый год резко сократились – они были на уровне 84,1 млрд руб. против 1,3 трлн руб. в 2024 г. Такую динамику ведомство объясняло снижением средней цены на российскую нефть.