«ЕЭС России» перешагнула исторический максимум потребления в крещенские морозы

14 января в диспетчере энергосистемы объявили, что потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2025 г. снизилось на 1,1% к уровню 2024 г. до 1,16 трлн кВтч. Выработка электроэнергии в ЕЭС в 2025 г. сократилась на 1,2% до 1,17 трлн кВтч. Снижение энергопотребления в РФ произошло впервые с 2020 г. Тогда оно снижалось на 2,4% до 1,06 трлн кВтч на фоне пандемии коронавируса.