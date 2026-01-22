«ЕЭС России» перешагнула исторический максимум потребления в крещенские морозы
Единая энергетическая система России («ЕЭС России») прошла свой исторический максимум потребления мощности в крещенские морозы. Об этом заявили в «Системном операторе ЕЭС».
Потребление утром 22 января составило 171 943 МВт, что на 554 МВт больше предыдущего исторического максимума, зафиксированного 11 декабря 2023 г. «Основной причиной повышения нагрузки стали устойчивые морозы, охватившие значительную часть территории страны», – отметили в представительстве.
14 января в диспетчере энергосистемы объявили, что потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2025 г. снизилось на 1,1% к уровню 2024 г. до 1,16 трлн кВтч. Выработка электроэнергии в ЕЭС в 2025 г. сократилась на 1,2% до 1,17 трлн кВтч. Снижение энергопотребления в РФ произошло впервые с 2020 г. Тогда оно снижалось на 2,4% до 1,06 трлн кВтч на фоне пандемии коронавируса.
Предправления «Системного оператора ЕЭС» Федор Опадчий говорил осенью 2025 г., что в этом году потребление электроэнергии в России может вырасти на 3%. Объем энергопотребления в 2025 г. он тогда прогнозировал на уровне предыдущего года.