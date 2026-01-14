Потребление электричества в ЕЭС России снизилось впервые за пять лет

В последний раз потребление электроэнергии в России снижалось в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Тогда спрос, по данным СО ЕЭС, сократился на 2,4% до 1,06 трлн кВт∙ч. Председатель правления СО ЕЭС Федор Опадчий в сентябре 2025 г. в интервью ТАСС говорил, что потребление электроэнергии в России в 2026 г. может вырасти на 3%. Объем энергопотребления в 2025 г. он тогда прогнозировал на уровне предыдущего года.