Потребление электричества в ЕЭС России снизилось впервые за пять лет

Потребление электричества в ЕЭС России снизилось впервые за пять летК этому привели замедление роста экономики, ограничения майнинга в регионах и теплая зима
Потребление электроэнергии в единой энергетической системе (ЕЭС) России в 2025 г. снизилось на 1,1% к уровню 2024 г. до 1,16 трлн кВт·ч. Об этом 14 января сообщил диспетчер энергосистемы – компания «Системный оператор ЕЭС» (СО). Снижение энергопотребления в стране произошло впервые с 2020 г., следует из данных компании.
В последний раз потребление электроэнергии в России снижалось в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Тогда спрос, по данным СО ЕЭС, сократился на 2,4% до 1,06 трлн кВт∙ч. Председатель правления СО ЕЭС Федор Опадчий в сентябре 2025 г. в интервью ТАСС говорил, что потребление электроэнергии в России в 2026 г. может вырасти на 3%. Объем энергопотребления в 2025 г. он тогда прогнозировал на уровне предыдущего года.
Выработка электроэнергии в ЕЭС в 2025 г. сократилась на 1,2% до 1,17 трлн кВт·ч, отмечает СО. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление снизилось на 0,8%, а выработка – на 0,9%, а без учета температурного фактора потребление сократилось на 0,3%.
Данные по потреблению и выработке электроэнергии в технологически изолированных территориальных энергосистемах (ТИТЭС) «Системный оператор» не приводит. К ТИТЭС относятся энергосистемы Камчатки, Чукотки, Магаданской и Сахалинской областей, а также Норильско-Таймырской энергосистемы в Красноярском крае. На них приходится примерно 1% потребления и выработки электроэнергии в России, поэтому динамика их показателей, как правило, существенно не влияет на общую картину.
В 2024 г. потребление электроэнергии в России, по данным СО ЕЭС, выросло на 3,1% до 1,19 трлн кВт∙ч, при этом потребление в ЕЭС России составило 1,17 трлн кВт∙ч (+3,1%), в ТИТЭС – 16,2 млрд кВт∙ч (+0,3%).
Основную часть потребляемой электроэнергии в ЕЭС России в 2025 г. традиционно произвели тепловые электростанции (ТЭС). Их доля в структуре выработки составила 57,5%. Доля гидроэлектростанций составила 16,7%, атомных электростанций – 18,7%, электростанций промышленных предприятий – 6,2%, ветроэлектростанций (ВЭС) – 0,6%, солнечных электростанций (СЭС) – 0,3%.
Максимум потребления мощности ЕЭС России в 2025 г. был зафиксирован 24 декабря и составил 166,2 ГВт, что на 2,1 ГВт, или на 1,2%, ниже максимума потребления предыдущего года. В то же время, новые значения исторического максимума потребления мощности в прошлом году были установлены в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга и в ОЭС Востока, а также в 16 территориальных энергосистемах – Ставропольского края, Дагестана, Ингушетии, Чечни, Татарии, Бурятии, Якутии, Забайкальского края, Краснодарского края и Адыгеи, Крыма и Севастополя, Хабаровского края и Еврейской автономной области, Москвы и Московской области, Ростовской, Амурской, Воронежской и Калужской областей.
Установленная мощность электростанций России на 1 января 2026 г. составила 271,1 ГВт, в том числе в ЕЭС России – 264,8 ГВт, ТИТЭС – 5,5 МВт. В 2025 г. установленная мощность электростанций ЕЭС России увеличилась на 1,1 ГВт.
Объем ввода нового оборудования в прошлом году составил 1,09 ГВт. Крупнейшие объекты – Лушниковская парогазовая установка (ПГУ) в Казани – 281 МВт, Гражданская ВЭС в Самарской области – 231,3 МВт, Красноярская ТЭЦ-3 – 185,4 МВт, Новолакская ВЭС в Дагестане – 152,5 МВт, Норильская ТЭЦ-2 в Красноярском крае – 108,0 МВт, Северские СЭС в Краснодарском крае – 44,1 МВт и ТЭС Свистягино в Московской области – 70 МВт. Также в 2025 г. были введены в эксплуатацию 34 подстанции напряжением 110-500 кВ и 80 линий электропередачи напряжением 110-500 кВ. При этом из эксплуатации в прошлом году были выведены 467,9 МВт генерирующих мощностей.
Снижение потребления электроэнергии в России в 2025 г. вызвано замедлением роста экономики и погодными факторами, в частности, более теплыми, чем в прошлом году, ноябрем и декабрем, отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Булгаков.
По оценке Минэкономразвития, рост ВВП России по итогам января-ноября составил 1%. В 2024 г. экономика страны, по данным Росстата, выросла на 4,3%. По последним данным Росстата, индекс промышленного производства в России в январе-ноябре 2025 г. увеличился на 0,8% в годовом выражении, тогда как по итогам 2024 г. рост составлял 5,6%. По данным ведомства, в 2025 г. производство снижалось в таких энергоемких отраслях, как химическая промышленность (-1,1%), металлургия (-3,8%), нефтепереработка (-0,4%) и производство бумаги и бумажных изделий (-3,5%).
На снижение потребления из-за погодных факторов приходится до 70% общего спада, отмечает профессор бизнес-школ РАНХиГС и МГУ, доктор экономических наук Дмитрий Стапран. Другой причиной, по его мнению, стало ограничение майнинга криптовалют в ряде регионов. При этом на Дальнем Востоке отмечались максимумы потребления мощности, из-за чего был ограничен экспорт электроэнергии в Китай, добавляет эксперт.
Аналитик «Инвестбанка Синара» Денис Степанов отмечает, что общее снижение потребления электроэнергии в 2025 г. во многом обусловлено показателями энергосистем Урала и Сибири, тогда на юге и на Дальнем Востоке спрос на электроэнергию вырос.
По оценке Булгакова, снижение потребления и выработки электроэнергии в России не привело к сокращению выручки генерирующих компаний благодаря росту цен.
В этом году потребление электроэнергии в России вернется к росту, считает Стапран. Этому будут способствовать рост спроса со стороны центров обработки данных и увеличение потребления в промышленности, в том числе за счет импортозамещения, поясняет он. По мнению Степанова, динамика потребления и выработки электроэнергии в России может улучшиться благодаря развитию майнинга криптовалют и строительству дата-центров в регионах, богатых углем. Драйверами роста также могут быть спрос со стороны населения и сектора электротранспорта, добавляет Стапран. По его оценке, в 2026 г. и последующие годы потребление электроэнергии в России будет расти на 1-2% ежегодно.