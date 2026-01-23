Россияне потратили на Лабубу более 3 млрд рублей в 2025 году

Первые товары с упоминанием Лабубу появились на маркетплейсе в июле 2024 г. В марте прошлого года пользователи купили на Wildberries менее 100 игрушек. Бурный рост начался в мае, когда оборот Лабубу относительно апреля возрос на 4700% и составил десятки миллионов рублей. В июне продажи игрушек выросли еще на 1190%. При этом средний чек упал почти на 30%. В то время оборот Лабубу приблизился к 1 млрд руб.