Россияне потратили на Лабубу более 3 млрд рублей в 2025 году
По итогам 2025 г. россияне купили на Wildberries почти 5 млн игрушек Лабубу на 3,2 млрд руб. Об этом сообщила объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ).
С сентября по ноябрь прошлого года продажи Лабубу снижались примерно в 1,5 раза ежемесячно. В декабре оборот игрушек увеличился почти в два раза относительно ноября и превысил 200 млн руб. За месяц на площадке купили 400 000 Лабубу, а средний чек вырос на четверть.
Первые товары с упоминанием Лабубу появились на маркетплейсе в июле 2024 г. В марте прошлого года пользователи купили на Wildberries менее 100 игрушек. Бурный рост начался в мае, когда оборот Лабубу относительно апреля возрос на 4700% и составил десятки миллионов рублей. В июне продажи игрушек выросли еще на 1190%. При этом средний чек упал почти на 30%. В то время оборот Лабубу приблизился к 1 млрд руб.
Однако в июле темпы прироста существенно упали, а средний чек снизился еще на 20% относительно июня. В августе аналитики зафиксировали падение продаж на 52% по сравнению с месяцем ранее до 457 млн руб. Средний чек снизился на 18%. В сентябре оборот сократился на 52% относительно августа, в натуральном выражении – на 38%.
Персонажа Лабубу с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг для книги The Monsters в 2015 г. В 2019 г. китайская Pop Mart выпустила фигурки и пушистые брелоки Лабубу разных цветов. Они продаются в секретных боксах, где находится игрушка, выбранная случайным образом. Лабубу стали популярны в 2025 г. благодаря TikTok и знаменитостям.