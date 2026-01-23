Банк «Точка» запустил AI-ассистента селлера на Wildberries
Банк «Точка» объявил о запуске первого в России AI-ассистента для продавцов Wildberries, который автоматизрует финансовую аналитику для селлеров.
Сервис нацелен на рынок из более чем 500 000 продавцов, большинство из которых – малый бизнес с оборотом до 3 млн руб. в месяц. Он заменит ручную работу в Excel и платные консультации. Нейросеть автоматически готовит отчет о прибылях и убытках, анализирует маржинальность, сравнивает показатели с конкурентами и дает рекомендации по росту продаж и прибыли.
Запуск происходит на фоне новой налоговой реформы и роста конкуренции на платформах, когда селлерам нужно быстрее принимать финансовые решения и оптимизировать экономику бизнеса. В I квартале 2026 г. сервис доступен бесплатно.
В этом году банк собирается развить продукт в круглосуточного AI-консультанта, который будет находить проблемные зоны бизнеса, моделировать сценарии роста и помогать их реализовать.
В октябре 2025 г. банк «Точка» сообщил о запуске собственной линейки кредитования для малого и среднего бизнеса на любые цели. Максимальная сумма по кредитам составляет до 50 млн руб. Получить кредит сможет бизнес (ООО и ИП) с оборотом от 200 000 руб. в месяц и кредитной историей от трех месяцев после регистрации.