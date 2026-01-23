Банк «Точка» запустил AI-ассистента селлера на Wildberries

Сервис нацелен на рынок из более чем 500 000 продавцов, большинство из которых – малый бизнес с оборотом до 3 млн руб. в месяц. Он заменит ручную работу в Excel и платные консультации. Нейросеть автоматически готовит отчет о прибылях и убытках, анализирует маржинальность, сравнивает показатели с конкурентами и дает рекомендации по росту продаж и прибыли.