МЭА: импорт СПГ в Европу в 2025 году достиг исторического максимума
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) Европой в 2025 г. достиг исторического максимума, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. Ожидается, что в 2026 г. будет установлен новый рекорд.
За год импорт СПГ вырос на 30% – на 40 млрд куб. м в 2025 г. Высокий внутренний спрос и снижение поставок трубопроводного газа позволили сохранить цены на более высоком уровне в сравнении с ключевыми азиатскими рынками. Это, говорится в отчете, стимулировало поставки гибкого СПГ в Европу.
Увеличение импорта СПГ Европой продолжит расти в 2026 г. и достигнет, согласно прогнозам, нового рекорда в 185 млрд куб. м. Эти показатели будут обусловлены повышением требований к заполнению хранилищ и увеличением экспорта газа из Европы на Украину.
Мировые поставки СПГ выросли почти на 7% в 2025 г. Около трех четвертей этого роста пришлось на второе полугодие. Рост мирового предложения СПГ в 2026 г. также увеличится и превысят 7%, говорится в отчета МЭА. Это станет самым быстрым темпом роста с 2019 г. Подавляющая часть придется на Северную Америку. Предполагается, что рост предложения приведет к росту спроса на газ почти на 2%, в основном за счет Китая и развивающихся азиатских рынков.
МЭА в ежегодном докладе World Energy Outlook 2025 сообщало, что ввод в эксплуатацию мощностей по экспорту СПГ в 2025–2030 гг. достигнет беспрецедентного уровня в 300 млрд куб. м, что приведет к увеличению объема предложения на рынке на 50%. Для сравнения: в 2020–2024 гг. ввод мощностей составил менее 100 млрд куб. м, в 2015–2019 гг. – менее 200 млрд куб. м.