Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

МЭА: импорт СПГ в Европу в 2025 году достиг исторического максимума

Ведомости

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) Европой в 2025 г. достиг исторического максимума, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. Ожидается, что в 2026 г. будет установлен новый рекорд.

За год импорт СПГ вырос на 30% – на 40 млрд куб. м в 2025 г. Высокий внутренний спрос и снижение поставок трубопроводного газа позволили сохранить цены на более высоком уровне в сравнении с ключевыми азиатскими рынками. Это, говорится в отчете, стимулировало поставки гибкого СПГ в Европу.

Увеличение импорта СПГ Европой продолжит расти в 2026 г. и достигнет, согласно прогнозам, нового рекорда в 185 млрд куб. м. Эти показатели будут обусловлены повышением требований к заполнению хранилищ и увеличением экспорта газа из Европы на Украину.

Мировые поставки СПГ выросли почти на 7% в 2025 г. Около трех четвертей этого роста пришлось на второе полугодие. Рост мирового предложения СПГ в 2026 г. также увеличится и превысят 7%, говорится в отчета МЭА. Это станет самым быстрым темпом роста с 2019 г. Подавляющая часть придется на Северную Америку. Предполагается, что рост предложения приведет к росту спроса на газ почти на 2%, в основном за счет Китая и развивающихся азиатских рынков.

МЭА в ежегодном докладе World Energy Outlook 2025 сообщало, что ввод в эксплуатацию мощностей по экспорту СПГ в 2025–2030 гг. достигнет беспрецедентного уровня в 300 млрд куб. м, что приведет к увеличению объема предложения на рынке на 50%. Для сравнения: в 2020–2024 гг. ввод мощностей составил менее 100 млрд куб. м, в 2015–2019 гг. – менее 200 млрд куб. м.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её