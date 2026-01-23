МЭА: импорт СПГ в Европу в 2025 году достиг исторического максимума

Мировые поставки СПГ выросли почти на 7% в 2025 г. Около трех четвертей этого роста пришлось на второе полугодие. Рост мирового предложения СПГ в 2026 г. также увеличится и превысят 7%, говорится в отчета МЭА. Это станет самым быстрым темпом роста с 2019 г. Подавляющая часть придется на Северную Америку. Предполагается, что рост предложения приведет к росту спроса на газ почти на 2%, в основном за счет Китая и развивающихся азиатских рынков.