Reuters: Amazon планирует провести новый раунд сокращений
Компания Amazon планирует провести второй этап увольнений в рамках цели по сокращению 30 000 рабочих мест. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Ожидается, что компания уволит около 14 000 сотрудников, как и в октябре. Оповещения могут начать рассылать по электронной почте с 27 января, пишет агентство.
Новые сокращения затронут рабочие места в подразделениях Amazon Web Services, розничной торговли, Prime Video и управления персоналом (People Experience and Technology). Полная информация по изменениям пока не известна. Источники предупредили, что Amazon может поменять планы.
27 октября 2025 г. стало известно, что Amazon планирует сократить до 30 000 корпоративных рабочих мест, начиная с 28 октября, чтобы снизить расходы и компенсировать избыточный наем сотрудников в период пандемии. Сокращение затронет около 10% корпоративного персонала – при общем количестве сотрудников более 1,55 млн человек и примерно 350 000 корпоративных позиций.