Reuters: Amazon планирует провести новый раунд сокращений

27 октября 2025 г. стало известно, что Amazon планирует сократить до 30 000 корпоративных рабочих мест, начиная с 28 октября, чтобы снизить расходы и компенсировать избыточный наем сотрудников в период пандемии. Сокращение затронет около 10% корпоративного персонала – при общем количестве сотрудников более 1,55 млн человек и примерно 350 000 корпоративных позиций.