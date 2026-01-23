«Газпром» за пять лет вложил в газификацию регионов более 1 трлн рублей

22 января вице-премьер РФ заявил, что потребление газа в России в 2025 г. составило около 522 млрд куб. м, что сопоставимо с суммарным потреблением в Китае и Индии за такой же период. При этом этот показатель более чем втрое выше, чем в Юго-Восточной Азии, и в 1,5 раза больше, чем в Евросоюзе.