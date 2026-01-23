«Газпром» за пять лет вложил в газификацию регионов более 1 трлн рублей
Инвестиции «Газпрома» в газификацию российских регионов в 2021-2025 гг. выросли в 2,7 раза по сравнению с предыдущими пятью годами и достигли более 1 трлн руб. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании федерального штаба по газификации.
Основной темой заседания стали итоги программы догазификации в прошлом году и задачи на перспективу. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 г. обеспечить подключение к газу 1,6 млн домовладений, а к 2036 г. довести это число до 3 млн.
Новак уточнил, что по итогам 2025 г. уровень газификации России составил 75%. За пять лет было построено более 910 км газопроводов-отводов и свыше 22 000 км газовых сетей газораспределения. Впервые газ получили 2150 населенных пунктов. В регионах к газовым сетям подключено более 7400 источников теплоснабжения в рамках газификации котельных.
Всего сейчас заключено свыше 1,7 млн договоров. Техническая возможность подключения обеспечена почти для 1,8 млн объектов. До границ земельных участков исполнено 1,47 млн договоров. В 2025 г. компания вышла на пиковые значения в 337 000 подключений. Всего по программе догазификации газ получили 1,1 млн потребителей. На природный газ переведены 346 котельных медицинских и образовательных учреждений.
22 января вице-премьер РФ заявил, что потребление газа в России в 2025 г. составило около 522 млрд куб. м, что сопоставимо с суммарным потреблением в Китае и Индии за такой же период. При этом этот показатель более чем втрое выше, чем в Юго-Восточной Азии, и в 1,5 раза больше, чем в Евросоюзе.