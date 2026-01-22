Новак: мировой спрос на газ вырос примерно на 1% в 2025 году
Спрос на газ в мире в 2025 г. увеличился примерно на 1% и составил 4,3 трлн куб. м. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в колонке журнала «Энергетическая политика»
Новак уточнил, что основной рост обеспечили Европа и Северная Америка, в которых неблагоприятные погодные условия повысили потребление в электроэнергетике и ЖКХ. Кроме того, наблюдается рост спроса на Ближнем Востоке и в Африке по мере увеличения потребления газа в промышленности и для генерации электроэнергии.
Особенно быстро растет сегмент сжиженного природного газа (СПГ). С 2000 г. мировой экспорт СПГ увеличился почти в четыре раза до порядка 430 млн т в прошлом году. Его доля в мировой торговле газом составила около 45%. Вице-премьер спрогнозировал, что в ближайшие 5–10 лет мировой экспорт СПГ может вырасти до 600–650 млн т и превысить уровень 2025 г. почти на 50%. Главным драйвером будут страны АТР, прежде всего КНР и Индия, на их долю придется до 40% мирового прироста спроса.
По словам Новака, потребление газа в России в прошлом году составило около 522 млрд куб. м, что сопоставимо с общим потреблением в Китае и Индии за аналогичный период. При этом этот показатель более чем втрое выше, чем в Юго-Восточной Азии, и в 1,5 раза больше, чем в Евросоюзе. Уровень газификации, предварительно, составил не менее 75%.
28 ноября 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) писали, что добыча газа в РФ по итогам прошлого года снизится на 2% год к году до 673 млрд куб. м. По оценкам аналитиков, сокращение добычи газа в первую очередь будет связано со снижением экспортных поставок. По прогнозам, объем трубопроводного экспорта упадет на 4% относительно показателей годом ранее и составит 114 млрд куб. м. Поставки СПГ уменьшатся на 6% до 44 млрд куб. м.