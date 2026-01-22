Новак: мировой спрос на газ вырос примерно на 1% в 2025 году

Особенно быстро растет сегмент сжиженного природного газа (СПГ). С 2000 г. мировой экспорт СПГ увеличился почти в четыре раза до порядка 430 млн т в прошлом году. Его доля в мировой торговле газом составила около 45%. Вице-премьер спрогнозировал, что в ближайшие 5–10 лет мировой экспорт СПГ может вырасти до 600–650 млн т и превысить уровень 2025 г. почти на 50%. Главным драйвером будут страны АТР, прежде всего КНР и Индия, на их долю придется до 40% мирового прироста спроса.