Минэнерго предложило создать «Росэнергопроект» для развития электроэнергетики
Минэнерго подготовило законопроект о создании компании «Росэнергопроект», которая должна содействовать инфраструктурному развитию электроэнергетического сектора. Документ разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как говорится в пояснительной записке, компания необходима для содействия инфраструктурному развитию, поддержки строительства и реконструкции объектов электроэнергетики, предусмотренных документами перспективного развития отрасли.
В полномочия «Росэнергопроекта» планируется включить разработку и актуализацию типовых технологических решений для строительства генерирующих объектов. Компания также будет формировать отраслевой заказ в сфере электроэнергетики, контролировать реализацию инвестиционных проектов и инвестпрограмм участников сектора.
Наблюдательный совет «Росэнергопроекта» будет утверждаться правительством РФ, в его состав смогут войти не более семи человек. Председатель и другие члены совета будут назначаться сроком на пять лет, следует из документа.
21 января президент РФ Владимир Путин поручил министру энергетики Сергею Цивилеву проанализировать дополнительные меры, необходимые для восстановления энергетических объектов в регионах. Президент отметил, что в приоритете приграничные территории, Сибирь и Дальний Восток.