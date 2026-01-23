Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минэнерго предложило создать «Росэнергопроект» для развития электроэнергетики

Ведомости

Минэнерго подготовило законопроект о создании компании «Росэнергопроект», которая должна содействовать инфраструктурному развитию электроэнергетического сектора. Документ разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке, компания необходима для содействия инфраструктурному развитию, поддержки строительства и реконструкции объектов электроэнергетики, предусмотренных документами перспективного развития отрасли.

В полномочия «Росэнергопроекта» планируется включить разработку и актуализацию типовых технологических решений для строительства генерирующих объектов. Компания также будет формировать отраслевой заказ в сфере электроэнергетики, контролировать реализацию инвестиционных проектов и инвестпрограмм участников сектора.

Наблюдательный совет «Росэнергопроекта» будет утверждаться правительством РФ, в его состав смогут войти не более семи человек. Председатель и другие члены совета будут назначаться сроком на пять лет, следует из документа.

21 января президент РФ Владимир Путин поручил министру энергетики Сергею Цивилеву проанализировать дополнительные меры, необходимые для восстановления энергетических объектов в регионах. Президент отметил, что в приоритете приграничные территории, Сибирь и Дальний Восток.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её